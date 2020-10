Gruppensieg verpasst : Auch Fnatic steht im Viertelfinale der LoL-WM

Shanghai Nach G2 hat mit Fnatic ein zweites europäisches Team die Playoffs der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in China erreicht. Den ersten Platz der Gruppe C verpasste der Zweitplatzierte der europäischen Liga LEC jedoch.

Mit einem klaren Sieg gegen Team SoloMid startete Fnatic gut in den Spieltag. Für TSM war die Niederlage doppelt bitter: Die Playoffs waren damit für den nordamerikanischen Meister bereits früh am Tag außer Reichweite. Das Hinspiel gegen LGD hatte Fnatic noch verloren, mit einer weiteren Niederlage hätte es in der besonders engen Gruppe nicht für den zweiten Platz gereicht. Doch Fnatic überzeugte auch gegen das chinesische Team und zog in die Playoffs ein.