Weltmeisterschaft in London : „Auberginen-König“ van Duijvenbode bei Darts-WM weiter

Weltmeisterschaft in London

London „Auberginen-König“ Dirk van Duijvenbode hat bei der Darts-WM in London sein erstes Spiel mit viel Mühe überstanden.

Der an Position 17 gesetzte Niederländer, der im Alltag auf einer Auberginen-Farm arbeitet, drehte einen 1:2-Rückstand gegen Boris Kolzow und setzte sich am Ende mit 3:2 durch. Damit bekommt er es in Runde drei ab 27. Dezember mit dem Engländer Ross Smith zu tun. Im Achtelfinale wäre ein Aufeinandertreffen mit Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales möglich.