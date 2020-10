Nach nur drei Monaten : Astralis verkauft CS:GO-Spieler es3tag an Cloud9

Kopenhagen/Los Angeles Das Wechselkarussell in CS:GO dreht sich: Nach einer kurzen, aber erfolgreichen Zeit als Ergänzungsspieler bei Astralis wechselt es3tag zu Cloud9. Bei der amerikanischen Organisation wird er das letzte Puzzlestück des neuen internationalen Teams.

Astralis nimmt nun aber vorerst einen Rücktritt von den Plänen, regelmäßig Spieler in die Startaufstellung zu rotieren. es3tag zeigte in den vergangenen Turnieren zwar starke Leistungen, mit Andreas „Xyp9x“ Højsleth kehrt allerdings auch der letzte Stammspieler in die Aufstellung zurück. In einer Pressemitteilung betonte Sportdirektor Kasper Hvidt jedoch, dass Astralis langfristig weiterhin mit Auswechselspielern plane.