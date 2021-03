Letzte Gruppe der CS:GO-Liga : Astralis in Gruppe D der ESL Pro League knapp vor Liquid

Astralis in Gruppe D der ESL Pro League knapp vor Liquid

Astralis um Lukas „gla1ve“ Rossander zeigte in der CS:GO-Liga ESL Pro League eine starke Leistung. (Archivbild). Foto: Helena Kristiansson/ESL Gaming/dpa

Köln Knapp vor Team Liquid führt Astralis nach dem letzten Spieltag Gruppe D der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League an. Auch Virtus.pro sicherte sich einen Platz in den Playoffs.

Virtus.pro hatte Astralis bei der IEM Katowice noch überraschend aus dem Turnier geworfen, in der ESL Pro League reichte es nun nicht zu einem Sieg. Mit Rang Drei steht das russische Team aber sicher in den Playoffs und etabliert sich weiter in der CS:GO-Weltspitze.