Major-Qualifikation : Astralis deklassiert G2 im Finale der ESL One Road to Rio EU

Astralis deklassiert G2 im Finale der ESL One Road to Rio EU

Astralis um Lukas „gla1ve“ Rossander machte einen großen Schritt in Richtung Major-Qualifikation. Foto: Helena Kristiansson/ESL/dpa

Köln Astralis sichert sich Platz eins in der europäischen Qualifikation für das Counter-Strike-Major ESL One Rio. Im Finale setzte sich die Mannschaft mit 3:0 gegen G2 Esports durch. Das Turnier für Osteuropa konnte Team Spirit 2:0 gegen Winstrike gewinnen.

Das dänische Team Astralis hat sich Platz eins im Qualifikationsturnier des Counter-Strike-Majors ESL One Rio erspielt. Im Finale der ESL One: Road to Rio setzte sich die Mannschaft mit 3:0 gegen G2 Esports durch. Damit sichert sich Astralis 1600 Qualifikations-Punkte für das Major.