Virtuelle Königsklasse : Argentinier triumphiert bei eChampions League in FIFA 22

Argentinier triumphiert bei eChampions League in FIFA 22

Die Königsklasse in FIFA 22 spielte einen Tag vor dem großen Champions-League-Finale auf dem virtuellen Grün um den Henkelpott für E-Sportler. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Stockholm Einen Tag vor dem Finale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid spielen acht der besten FIFA-Profis auf dem virtuellen Grün um den Henkelpott der eChampions League in FIFA 22.

Jubel in Stockholm statt Paris - der Argentinier Nicolas „Nicolas“ Villalba hat die eChampions League in FIFA 22 gewonnen und nahm den Henkelpott von der Fußball-Ikone Kaká entgegen.

„Wir wissen, wie besonders die Champions League im wirklichen Leben ist, also ist das eine sehr schöne Trophäe“, sagte Nicolas im Gewinnerinterview.

Vier deutsche FIFA-Profis bei der eChampions League

In der Lower Bracket lieferte sich Umut einen Krimi gegen den Israeli Roee „Feldman“ Feldman (2:3), verpasste in den letzten Spielminuten zwei Mal unglücklich den Ausgleich.

„Ich bin grad am Ende wie noch nie. Kann immernoch nicht aufhören zu weinen“, schrieb Umut auf seinem Twitter-Kanal. Er sei sauer auf das Spiel, aber auch sauer über seine Leistung, schrieb er weiter.

Auch Ali „Predator“ Oskoui Rad von Werder Bremen wandte sich traurig an seine Twitter-Follower: „Ich war noch nie so untröstlich in meinem Leben“, schrieb er.