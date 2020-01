Doping : ARD-Dokumentation zum Gewichtheben für NADA „erschütternd“

Frankfurt/Main Für die Nationale Anti-Doping-Agentur ist die ARD-Dokumentation „Geheimsache Doping – Der Herr der Heber“ über den Gewichtheber-Weltverband „erschütternd“.

Dies gilt insbesondere für die Aussage der früheren Weltklasse-Heberin aus Thailand, Rattikan Gulnoi, dass in ihrem Land Athleten ihrer Sportart im Alter von 13 Jahren in nationalen Wettbewerben angefangen haben zu dopen. Wie die NADA in einer Stellungnahme zu der ARD-Doku vom Sonntag mitteilte, sei es erschütternd, „wenn Sportler bereits in jungen Jahren mit Dopingsubstanzen in Kontakt kommen und keiner sie dabei unterstützt, ihren Sport sauber und fair auszuüben“. Es gehe um ihre Gesundheit, die leichtfertig aufs Spiel gesetzt werde, hieß es.