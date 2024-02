Wasserspringen Anna Bader beim High Diving: Angst, Zweifel und Jubel

„Da ging ganz viel voraus in der Vorbereitung, gemischte Gefühle: viel Angst, viele Zweifel“, sagte die 40-Jährige und nannte einige Sorgen. „Weiß ich, wo ich bin in der Luft? Habe ich die Kontrolle? Da gehen einem natürlich viele Szenarien durch den Kopf“, sagte Bader. „Für mich war auch so eine Angst: Was denken die Leute? Ich bin Mutter, ich bin alt vergleichsweise. Mit 40 bin ich hier schon die Erfahrenere.“