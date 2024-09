Femizid in Kenia Angreifer von getöteter Olympia-Teilnehmerin stirbt

Die 33-Jährige war nach dem Angriff offiziellen Angaben zufolge mit Verbrennungen an 80 Prozent ihrer Körperoberfläche im Moi Krankenhaus behandelt worden. Am Donnerstag starb die Sportlerin an multiplen Organversagen aufgrund der Verbrennungen. Bei dem Brandangriff, dem unter anderem ein Streit um ein Grundstück zugrunde lag, wurde auch der Täter von den Flammen erfasst und erlitt demnach Verbrennungen von 30 Prozent seiner Körperoberfläche. Auch er wurde auf der Intensivstation des gleichen Krankenhauses behandelt.