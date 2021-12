Feldhockey : André Henning neuer Cheftrainer der deutschen Hockey-Herren

Hamburg André Henning wird neuer Cheftrainer der deutschen Hockey-Herren.

Wie der Deutsche Hockey-Bund mitteilte, tritt der 38-Jährige die Nachfolge von Kais al Saadi an, dessen Engagement nach dem medaillenlosen Auftritt bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio nicht fortgeführt wurde.

Henning soll die DHB-Herren in Richtung Olympische Spiele in Paris 2024 entwickeln und betreuen, hieß es. Seit Sommer 2015 ist er Trainer von Rot-Weiss Köln und coachte nebenbei in Tokio Kanadas Herren. Beim DHB ist Henning kein Newcomer: Er gewann unter anderem als verantwortlicher Coach mit den U21-Herren 2013 die Junioren-WM in Neu Delhi und war als Co-Trainer am Gewinn der Bronzemedaille in Rio 2016 beteiligt.