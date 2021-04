Feldhockey : Alster Hamburgs Hockey-Damen verpassen Landesmeister-Finale

Die Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben beim Turnier der Landesmeister das Endspiel verpasst. Foto: picture alliance / dpa

Amsterdam Die Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben beim europäischen Final-Four-Turnier der Landesmeister das Endspiel knapp verpasst.

Im Turnier-Auftaktmatch mussten sich die Hanseatinnen in Amsterdam dem Club de Campo Madrid im Penaltyschießen mit 3:4 (1:1, 0:0) geschlagen geben. So bleibt Alster Hamburg am Ostersonntag (13.30 Uhr) nur das kleine Finale um Platz drei.