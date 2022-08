Spitzensportlerinnen : Als Mutter erfolgreich im Sport: Kampf gegen Zweifel bleibt

Wurde Februar 2020 Mutter und kehrte schon Ende des Jahres erfolgreich in den Weltcup zurück: Rennrodlerin Dajana Eitberger. Foto: Ekaterina Lyzlova/AP/dpa

Berlin Bei Sportlerinnen galt ein Karriereknick als absehbar, sobald sie schwanger wurden. Tatjana Maria, Jessica von Bredow-Werndl oder Dajana Eitberger machen vor, dass es geht. Dennoch gibt es Vorbehalte.

„Mein Freund hat gesagt: 'Ich weiß, in dir brennt noch das Feuer und wenn du das willst, werden wir das möglich machen'“, sagt die 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Dass Mutter-Sein und eine erfolgreiche Sportkarriere sich nicht widersprechen, haben etliche Athletinnen bewiesen. Eitberger wurde im Februar 2020 Mutter und kehrte schon Ende des Jahres erfolgreich in den Weltcup zurück. Ihre Teamkollegin Natalie Geisenberger bekam im Mai 2020 ihr erstes Kind und holte bei den Olympischen Winterspielen in Peking in diesem Jahr ihre Goldmedaillen fünf und sechs. Mittlerweile erwartet sie ihr zweites Kind, wie sie vor wenigen Wochen verkündete.