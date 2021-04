Zweite Spielwoche des DPC : Alliance besiegt Team Nigma mit 2:1 in Dota Dreamleague

Alliance besiegt Team Nigma mit 2:1 in Dota Dreamleague

Köln In einer sehr knappen Serie setzt sich Alliance gegen Team Nigma durch. Letztere müssen nach einer starken ersten Spielwoche zwei Niederlagen in Woche zwei der europäischen DPC-Liga verbuchen.

Mit einem 2:1 gegen Team Nigma kann Alliance seinen Platz an der Tabellenspitze der Dreamleague Season 15 zementieren. Damit bleibt das schwedische Team in der westeuropäischen Dota-Pro-Circuit-Liga ohne Niederlage. Nigma verliert in der zweiten Spielwoche zusätzlich gegen Team Liquid.