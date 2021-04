Zweite Spielwoche des DPC : Alliance besiegt OG mit 2:1 in Dota Dreamleague

Alliance besiegt OG mit 2:1 in Dota Dreamleague

Mit dem Sieg gegen OG spielt sich Alliance an die Tabellenspitze. (Archivbild). Foto: Adela Sznajder/ESL Gaming/dpa

Köln Alliance hat in der zweiten Spielwoche der Dreamleague Season 15 OG mit 2:1 besiegt. Das schwedische Team steht nun am ersten Tabellenplatz der westeuropäischen Dota-Pro-Circuit-Liga. Zuvor verlor Hellbear Smashers gegen Team Secret, konnte aber zumindest ein Spiel gewinnen.

„Es gab viele Sachen zu verbessern aber am Ende haben wir gewonnen. Also was soll's, ich bin froh“, sagte Alliances Midlaner Linus „Limmp“ Blomdin im Interview nach dem Spiel. „Nach dem ersten Spiel haben wir versucht, ruhiger zu spielen und uns nicht von OG ködern zu lassen. OG ist sehr gut darin, unsere Fehler auszunutzen, weshalb es sehr wichtig ist, dass wir unsere Fassung behalten.“