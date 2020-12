Mit 66 bei der Darts-WM : Älter als Merkel und Neururer: Pfeile-Phänomen Paul Lim

London „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, sang Udo Jürgens einst. Was auf Partys gerne für gute Laune sorgt und immer wieder auch als Floskel verwendet wird, trifft bei Pfeile-Phänomen Paul Lim voll zu.

Der 66-Jährige mit dem herrlichen Spitznamen „The Singapore Slinger“ - in Anlehnung an den Cocktail „Singapore Sling“ - mischt bei der Darts-WM voll mit. Nach seinem überraschenden 3:2-Auftaktsieg gegen Luke Humphries (England) bekommt er es am Dienstag (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem belgischen Shootingstar Dimitri van den Bergh zu tun. Sowohl Humphries (25) als auch van den Bergh (26) könnten vom Alter her seine Enkel sein.