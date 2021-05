Ruder-Weltcup in Luzern : Achter zurück im Siegmodus - Zeidler dominiert Vorlauf

Der Deutschland-Achter fand in Luzern zurück in die Erfolgsspur. Foto: Bernd Thissen/dpa

Luzern Das Rätselraten im Deutschland-Achter über die fehlende Form war groß. Doch sechs Wochen nach dem dürftigen vierten EM-Rang scheint die Ruder-Crew wieder auf gutem Kurs Richtung Tokio.

Sechs Wochen nach dem enttäuschenden vierten EM-Rang deutete das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes mit einem Sieg zum Auftakt des Weltcups auf dem Luzerner Rotsee einen deutlichen Formanstieg an. Anders als bei den kontinentalen Titelkämpfen kam die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) vor dem Erzrivalen aus Großbritannien ins Ziel und geht damit als Favorit in das Finale am Sonntag. „Es war ein hochemotionaler Fight. Wir wollten uns selbst beweisen, dass wir jetzt ein besserer Achter sind als noch bei der EM in Varese“, kommentierte Trainer Uwe Bender.