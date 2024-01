Tischtennis Achillessehne gerissen: Ying Han vor Olympia-Aus

Die 40 Jahre alte Han ist seit Monaten die bestplatzierte Europäerin in der Tischtennis-Weltrangliste. Beim WTT-Turnier in Doha spielte sie in der zweiten Runde gegen Jeon Jihee aus Südkorea und lag im entscheidenden fünften Satz mit 7:2 in Führung, als sie bei einem Bewegungswechsel den Halt verlor und zu Boden fiel. „Beim Vorwärtslaufen hat Ying wohl eine kleine Unebenheit auf dem Boden bemerkt, kurz eine falsche Bewegung gemacht - dabei ist es passiert“, sagte Boros.