Nintendo weist Schuld von sich : Absage von Top-Turnier sorgt für Aufruhr in Smash-Bros-Szene

Absage von Top-Turnier sorgt für Aufruhr in Smash-Bros-Szene

Nach der Absage eines großen Smash-Bros-Turniers zum Jahresende steht Nintendo stark in der Kritik. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

San Antonio Drama in der Smash-Bros-Szene: Keine zwei Wochen vor dem Event wurden die Tour Finals abgesagt. Die Organisatoren sehen die Schuld bei Nintendo - doch das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

Nicht einmal zwei Wochen vor dem Start steht fest: Die Smash World Tour Finals, ein großes Turnier zum Saisonabschluss in den Smash-Bros-Titeln Melee und Ultimate, werden nicht stattfinden. Nintendo hat nun bereits zum zweiten Mal reagiert - und die Vorwürfe der Organisatoren erneut abgewiesen.

Die turnierübergreifende Smash World Tour sollte im Dezember mit einem Finalturnier sein Ende finden. Organisator VGBootCamp gibt an, dass Nintendo in Gesprächen lange eine offizielle Erlaubnis für das Turnier in Aussicht gestellt hatte. Erst vor wenigen Tagen kam es zur Kehrtwende: Die 2023er-Tour sowie das diesjährige Finalturnier würden doch keine Lizenz erhalten.