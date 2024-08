Segelsport 37. America's Cup in Barcelona begonnen

In den kommenden Monaten wird es vor der spanischen Touristenmetropole mehrere Regatten und Vorausscheidungen verschiedener Boote und Teilnehmer geben. Höhepunkt ist das finale Duell um den 37. America's Cup im Oktober. Der Segelklassiker findet alle drei bis vier Jahre statt, zuletzt 2021 in Neuseeland. An Land gibt es Zuschauertribünen und Public Viewing.