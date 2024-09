Segeln 37. America's Cup: Herausforderer kommt aus Europa

„Bravi! Grande!“-Rufe des italienischen Co-Piloten Francesco Bruni zeigten nach dem entscheidenden Rennen am Donnerstag, wie hoch die Anspannung bei den Azzurri war. Sie hatten bei fünf notwendigen Siegen schon 4:0 geführt, als sie drei Rennen in Folge gegen die Amerikaner verloren. Ein Bruch an Bord ihres schnellen „Silberfpeils“ hatte die Italiener am Vortag zur Aufgabe gezwungen. Mit reparierter „Luna Rossa“ nun aber das 5:3 und damit der Sprung ins Louis-Vuitton-Cup-Finale.