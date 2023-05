Volleyball 3:1 gegen Friedrichshafen: BR Volleys sind wieder Meister

In Durchgang drei ging Friedrichshafen nach zwei Assen von Michal Superlak in Folge erstmals überhaupt in Führung (5:3) und gewann dadurch die Sicherheit, um nach Sätzen auf 1:2 heranzukommen. Danach wurde es hitzig. Nach einem heftigen Disput der Spieler am Netz verwies Schiedsrichter Robert Ließ den VfB-Mittelblocker Andre Brown des Feldes.