Spiele in Frankreich 25.000 Ordnungskräfte bei Paralympics im Einsatz

Die Paralympics beginnen am 28. August und gehen bis zum 8. September. Ein besonderes Augenmerk in puncto Sicherheit wird auf die Eröffnungsfeier gelegt, die an der zentralen Pariser Place de la Concorde ausgetragen wird, unweit vom französischen Präsidentenpalast. Auf den Tribünen sollen 35.000 Gäste Platz finden. 15.000 Fans können die Eröffnung zudem in der Nähe verfolgen.