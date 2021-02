IEM Katowice : 18-jähriger Reynor ist erstmals Starcraft-2-Weltmeister

Reynor ist mit seinem Sieg bei der IEM Katowice der neue Weltmeister in Starcraft 2. Foto: Carlton Beener/Blizzard Entertainment/dpa

Kattowitz Premiere in Polen: Mit Reynor kann zum ersten Mal ein Nicht-Koreaner die IEM Katowice gewinnen. Der junge Italiener holt in einer engen Serie den Henkelpott und damit den größten Titel seiner Karriere.

Endlich an der Spitze: Riccardo „Reynor“ Romiti hat die IEM Katowice in Starcraft 2 gewonnen. Das Turnier kommt einer Weltmeisterschaft in dem traditionsreichen E-Sport gleich. Der 18-Jährige setzte sich im Finale gegen den Koreaner Joo „Zest“ Sung-wook (28) mit 4:2 durch.