Turn-DM in Frankfurt 16-jährige Turnerin Kevric erstmals Mehrkampf-Meisterin

Zweite wurde die bereits für die Olympischen Spiele qualifizierte Sarah Voss aus Köln mit 51,750 Punkten vor Karina Schönmaier aus Chemnitz mit 51,450 Zählern. Die ebenfalls bereits als Paris-Starterin feststehende Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) turnte nach anhaltenden Nackenproblemen nur am Schwebebalken (13,850) sowie am Boden (12,750) und qualifizierte sich damit an beiden Geräten für die Finals an diesem Sonntag. Ex-Europameisterin Emma Malewski zog mit 13,250 Punkten ebenfalls in den Endkampf an ihrem Spezialgerät Schwebebalken ein.