Trotz Technik-Problem : 15-jähriger Merijn gewinnt Fortnite-Wettbewerb bei Dreamhack

Jönköping Zum Fortnite-Wettkampf bei der Dreamhack Winter kündigte sich auch Weltmeister aqua an. Den Sieg, und damit 30.000 Dollar, nimmt allerdings ein Niederländer mit nach Hause.

Bei Dreamhack Winter 2019 Fortnite handelte sich um einen offenen Wettbewerb. Dies bedeutet, dass jeder Spieler vor Ort in Jönköping am Wettbewerb teilnehmen konnte. Wie bei der größten LAN Europas üblich, waren viele der Spieler mit ihren eigenen PCs vor Ort. Anderen nahmen an vom Veranstalter gestellten Systemen teil. Insgesamt wurden 250.000 Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet, wobei alle 100 Teilnehmer der Finalrunden mindestens 500 Dollar bekommen.