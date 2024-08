Triathlon 106 Langdistanzen in Serie: Deichmann stellt Weltrekord auf

Jonas Deichmann hat es geschafft und mit der 106. Triathlon-Langdistanz über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen ohne einen Tag Pause einen Weltrekord aufgestellt. Der 37 Jahre alte deutsche Extremsportler, der auch schon mal 5500 Kilometer von New York nach Los Angeles mit dem Rad fuhr und einen Tag nach der Ankunft laufend wieder nach New York aufbrach, absolvierte den Weltrekord-Triathlon am Donnerstag in Roth.