Mitgliederversammlung des 1. FC Saarbrücken : FCS will sich gegen Rassismus positionieren

Frank Hälsig, Hartmut Ostermann und Dieter Weller (von links) werden auch an diesem Donnerstagabend auf dem Podium in der Saarlandhalle Platz nehmen, Dieter Ferner (rechts) nicht. Einen Nachfolger als Vizepräsident des 1. FC Saarbrücken wird es wohl erst bei der nächsten Mitgliederversammlung geben. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Satzungsänderungen im Mittelpunkt der Generalversammlung des 1. FC Saarbrücken. Amt des Vizepräsidenten bleibt weiter vakant.

„Wenn unser Club uns ruft, dann sind wir alle da“, heißt es im Vereinslied des 1. FC Saarbrücken. Nicht alle, aber sicher viele der insgesamt über 4900 Mitglieder des Vereins werden an diesem Donnerstagabend in der Saarlandhalle erwartet, wo die ordentliche Generalversammlung stattfindet. Eigentlich sollte das Treffen bereits im vergangenen Dezember über die Bühne gegangen sein, doch wegen der Corona-Pandemie musste die Versammlung verschoben werden.

„Es gibt viele wichtige Themen, die wir mit den Wahlen in den Hintergrund gedrängt hätten. Beispielsweise, dass wir mit dem Nachwuchsleistungszentrum nun den zweiten Stern anstreben“, sagt Aufsichtsrats-Chef Frank Hälsig. Er sieht auch bei der Besetzung des seit dem Rückzug von Vereins-Ikone Dieter Ferner vakanten Postens des Vizepräsidenten weiterhin keinen Grund zur Eile: „Wir führen noch immer Gespräche mit verschiedenen Interessenten. Ich bin da guter Dinge, dass wir nach den Neuwahlen dann auch wieder ein dreiköpfiges Präsidium haben werden.“ So bleiben zunächst Präsident Hartmut Ostermann und Schatzmeister Dieter Weller die einzigen Vertreter.

Und so dürfte der wichtigste Punkt an diesem Donnerstag die Präsentation der Ergebnisse der sogenannten Satzungskommission sein, an der neben den Fanvertretern Tim Schmidt, Tim Brach, Bernd Gauer und Pascal Matheis auch Schatzmeister Weller und der Vize-Aufsichtsratsvorsitzende Meiko Palm mitgewirkt haben. „Der Verein vollzieht mit der neuen Präambel eine klare Positionierung gegen Rassismus und Ausgrenzung“, sagt Palm: „Der 1. FC Saarbrücken steht für Vielfalt in jeder Beziehung.“ Gerade dieser Punkt war in der vergangenen Saison durch den Umgang mit der Personalie Dennis Erdmann immer wieder heiß diskutiert worden.