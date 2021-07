1. FC Saarbrücken zu Gast beim TSV Havelse : Seriös die Favoritenrolle annehmen

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken startet an diesem Samstag beim TSV Havelse in die neue Saison.

Freitagmittag, kurz vor 12 Uhr. Für Uwe Koschinat, den neuen Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, und seine Mannschaft steht die erste Auswärtsfahrt zu einem Pflichtspiel in der Saison 2021/2922 an. Mit im Gepäck auf dem Weg nach Hannover zur Partie am Samstag um 14 Uhr ist die Favoritenrolle gegenüber Aufsteiger TSV Havelse.

31 Jahre ist es her, als der als „Dorfclub“ gefährlich klein geredete Aufsteiger TSV Havelse mit so bekannten Fußballgrößen wie Volker Finke und Jens Todt in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Nun sind sie zumindest wieder eine Etage tiefer angekommen. „Die Vorfreude ist riesig“, sagte der sportliche Leiter Matthias Limbach der Deutschen Presse-Agentur. Der TSV brauchte nur elf Spiele zum Aufstieg – die Regionalliga Nord wurde nach neun Partien pandemiebedingt abgebrochen. Der zuständige Regionalverband entsendete nach einer Quotientenregelung die Havelser in zwei Aufstiegsspiele gegen Schweinfurt 05, die sie beide jeweils 1:0 für sich entscheiden konnten.