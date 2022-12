Darts-WM : 1:3 gegen Weihnachtsmann Evans: Sherrock vergibt Sieg

London Darts-Spielerin Fallon Sherrock hat eine weitere Überraschung bei der WM in London verpasst. Die 28-Jährige verlor am Dienstagabend trotz solider Leistung gegen ihren englischen Landsmann Ricky Evans mit 1:3. Vor drei Jahren hatte Sherrock als erste Frau der Turniergeschichte zwei Spiele gegen Männer (Ted Evetts und Mensur Suljovic) gewonnen.

Diesmal ging die Engländerin nach starkem Start mit 1:0 in Führung und hatte auch beim Stand von 1:1 und 1:2 weitere Chancen. Showman Evans, der als Weihnachtsmann zu „Merry Christmas Everyone“ mit weißem Bart auf die Bühne kam, hatte massiv zu kämpfen. Die „Queen of the Palace“ ließ selbst zu viele Chancen auf die Doppelfelder liegen, das rächte sich. Im vierten Satz bewies Evans dann Nervenstärke. „Ich wusste, dass es hart wird. Sie ist so gut“, sagte Evans. Sherrock sei die bessere Spielerin gewesen.