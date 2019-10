Sport : Kein Sieger im Duell der Überflieger

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen, hier Brebachs Marcel Schorr auf Tuchfühlung mit Nils Cuccu (rechts) vom SVA, endete torlos. Foto: Thomas Wieck

Das Gipfeltreffen der Saarlandliga in Brebach endet mit einem torlosen Patt. Johannes Gemmel schießt Reimsbach im Alleingang ab.

SC Halberg Brebach – SV Auersmacher 0:0. Im absoluten Spitzenspiel vor fast 450 Zuschauern blieben Tore zwar Mangelware, doch beide Mannschaften lieferten sich einen sehr intensiven Schlagabtausch auf taktisch hohem Niveau. Richtig zwingende Torchancen konnten sich beide Mannschaften nicht erspielen. In den ersten 45 Minuten hatte der SV Auersmacher ein optisches Übergewicht, im zweiten Abschnitt drückte Brebach dem Spiel seinen Stempel auf. Das torlose

Remis ist leistungsgerecht.

FV Eppelborn – SF Köllerbach 2:1 (0:0). In einem von Beginn an offenen Schlagabtausch hatte Eppelborn in der ersten Hälfte die beste Chance, als Edin Makelic (27.) nur den Pfosten traf. Zudem wurde ein Tor der Gastgeber nicht anerkannt. Mit einem Flachschuss legte Valentin Solovej in der 67. Minute die Köllerbacher Führung vor, doch schon vier Minuten später nutzte Marvin Kempf einen individuellen Fehler zum Ausgleich. In der Nachspielzeit traf Nicolas Jobst per Kopfball zum späten 2:1 – der Eppelborner Luca Schmidt sah noch die rote Karte. Tore: 0:1 Valentin Solovej (67.), 1:1 Marvin Kempf (70.), 2:1 Nicolas Jobst (89.).

FSV Jägersburg – VfB Dillingen 1:1 (0:0). In einem über die gesamte Distanz ausgeglichenen Verfolgerduell geriet Jägersburg in der 50. Minute in Rückstand: Giuliano Buhtz steckte für Matthias Krauß durch, der zur Dillinger Führung traf. Die hatte genau drei Minuten Bestand, dann erzielte Jan Reiplinger nach einem schnell ausgeführten Einwurf und schöner Kombination bereits den leistungsgerechten Endstand. Tore: 0:1 Matthias Krauß (50.), 1:1 Jan Reiplinger (53.).

SV Mettlach – FC Homburg II 1:3 (0:0). In der ersten Hälfte war Mettlach spielbestimmend und hatte ein Chancenplus zu verzeichnen. Ein fragwürdiger Strafstoß (56.), den Joel Ebler verwandelte, brachte Mettlach auf die Verliererstraße. In den Schlussminuten machte Homburg dann alles klar: Yacine Hammouti und Themistoklis Athanasios

Patrinos erhöhten jeweils nach Kontern auf 3:0. Tore: 0:1 Joel Ebler (56., Foulelfmeter), 0:2 Yacine Hammouti (80.), 0:3 Themistoklis Athanasios Patrinos (88.), 1:3 Joel Ebler (90., Eigentor).

SV Saar 05 – Spvgg. Quierschied 0:2 (0:0). Die Hausherren kassierten eine ganz unglückliche Niederlage, denn Saar 05 spielte gut, ließ jedoch allerbeste Torchancen liegen. In der Nachspielzeit wurden die 05er für diese Nachlässigkeiten bestraft: Zunächst staubte Lukas Mittermüller (90.) zur Quierschieder Führung ab und in der 94. Minute schloss Mirco Zavaglia einen Konter mit dem 2:0-Siegtreffer ab. Tore: 0:1 Lukas Mittermüller (90.), 0:2 Mirco Zavaglia (90.)

SV Hasborn – 1. FC Reimsbach 5:1 (3:0). Die Partie war eine ziemlich einseitige Angelegenheit und der SV Hasborn gewann auch in dieser Höhe verdient. Der vierfache Torschütze Johannes Gemmel eröffnete den Torreigen, als er nach einer Flanke von Fundu Kamu in der 28. Minute traf. Auch den Schlusspunkt zum 5:1 in der 85. Minute setzte Gemmel nach schöner Vorarbeit von Christian Lensch. Tore: 1:0 Johannes Gemmel (28.), 2:0 Michael Rauber (34.), 3:0 Johannes Gemmel (44.), 3:1 Marvin Schillo (54.),

4:1 Johannes Gemmel (77.), 5:1

Johannes Gemmel (85.).

TuS Herrensohr - FSG Ottweiler/Steinbach 0:1 (0:0). In der ersten Halbzeit tat sich auf beiden Seiten wenig, beide Torhüter blieben weitestgehend beschäftigungslos. Auch nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel nicht wesentlich besser, doch Steinbach traf in der 60. Minute: Nach einer Eckballhereingabe von Florian Schneider traf Eloy Michel Campos Alcantar per Kopfball.

Tore: 0:1 Michel Campos (60.).

FV Schwalbach - Borussia Neunkirchen 1:6 (1:2). Bereits nach elf Minuten führte die Borussia nach Toren von Vincenzo Accursio und Daniel Schlicker, jeweils auf Zuspiel von Nyger Marley Hunter, mit 2:0. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff gelang dann Nicolas Staub nach Vorarbeit von Leanza der Anschlusstreffer. Im zweiten Abschnitt brachen bei Schwalbach alle Dämme – Neunkirchen traf noch vier Mal. Tore: 0:1 Vincenzo Accursio (9.), 0:2 Daniel Schlicker (11.), 1:2 Nicolas Staub (42.), 1:3 Vincenzo Accursio (54.), 1:4 Kristof Scherpf (59.), 1:5 Tim Braun (81.), 1:6 Jan Luca Rebmann (85.).

Lukas Hektor vom SV Auersmacher (am Ball) drückte mit zwei Treffern dem Spitzenspiel gegen die SpVgg Quierschied seinen Stempel auf. Foto: Heiko Lehmann