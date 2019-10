Sport : Das Gipfeltreffen kann kommen

Zumindest Achmed Taher (links) vom SC Brebach und Köllerbachs Jan Issa kommen in einer ansonsten schwachen Partie direkt zum Punkt. Foto: Thomas Wieck

Brebach stimmt sich auf das Topduell gegen Auersmacher in der Saarlandliga ein. Steinbach überzeugt mit staubtrockener Effizienz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

SF Köllerbach – SC Halberg Brebach 0:1 (0:1). Köllerbach musste auf mehrere Leistungsträger, unter anderem auf Torjäger Valentin Solovej, verzichten. Die 150 Zuschauer sahen ein schwaches Spiel, in dem wegen vieler Unterbrechungen kein richtiger Spielfluss aufkommen wollte. Das einzige Tor erzielte Brebachs Kapitän Kenneth Asante (40.), der den viel zu weit vor seinem Tor postierten Sascha Segarra-Gil mit einem Flachschuss überraschte.

Tore: 0:1 Kenneth Asante (40.).

VfL Primstal – SV Hasborn 2:0 (0:0). Fast 900 Zuschauer sahen im

prestigeträchtigen Derby von Beginn an eine überlegene Primstaler Mannschaft, die im gesamten Spiel keine zwingende Hasborner Torchance zuließ. Die starken Hausherren machten innerhalb von sieben Minuten alles klar: In der 47. Minute kam ein klasse Zuspiel von Lukas Finkler auf Tobias Scherer, der traf per Volleyabnahme zum 1:0. Wenige Minuten später kam der Ball über Pascal Limke und da Silva zu Jonas Caryot, der keine Mühe hatte, auf 2:0 zu erhöhen. Tore: 1:0 Tobias Scherer (47.), 2:0 Jonas Caryot (54.).

SV Auersmacher – FSV Jägersburg 1:1 (1:0). Auersmacher verschenkte zwei wichtige Zähler vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag in Brebach. Gegen Jägersburg ließen die Angreifer der Grün-Weißen zu viele Chancen liegen, führten aber durch einen von Yannik Hoffmann (18.) verwandelten Foulelfmeter bis drei Minuten vor Schluss. Dann erzielte Matthias Manderscheid per Distanzschuss noch den späten Ausgleich. Tore: 1:0 Yannik Hoffmann (18., Foulelfmeter), 1:1 Matthias Manderscheid (87.).

VfB Dillingen – SV Saar 05 Saarbrücken 2:1 (1:1). In der ersten Hälfte war Saar 05 die bessere Mannschaft und Dillingen hatte Glück, denn die 05er trafen zweimal den Pfosten. Im zweiten Abschnitt agierte Dillingen wesentlich stärker und traf sechs Minuten vor Ultimo. Nach toller Vorarbeit des überragenden Hassan Srour erzielte Samed Karatas den 2:1-Siegtreffer. Tore: 0:1 Dominic Altmeier (5.), 1:1 Samed Karatas (9.), 2:1 Samed Karatas (80.).

1. FC Reimsbach – FV Eppelborn 0:1 (0:1). Eppelborn bestimmte von Anfang an das Geschehen auf dem Platz und hätte zur Pause höher führen können. Das einzige Tor erzielte Maximilian Rupp in der 28. Minute nach perfektem Zuspiel von Maurice Schwenk. Rupp hatte im zweiten Abschnitt noch das 2:0 auf dem Fuß, traf aber nur den Querbalken. Tore: 0:1 Maximilian Rupp (27.).

FSG Ottweiler/Steinbach – SV Mettlach 4:0 (3:0). Steinbach nutzte das Fehlen der Mettlacher Innenverteidiger Patrick Heinz und Patrick Abrusnikow eiskalt aus und führte schon nach 25 Minuten mit 3:0. Sehenswert vor allem das 3:0, als Eloy Michel Campos Alcantara einen Gegenspieler aussteigen ließ und einnetzte. Mitte der zweiten Hälfte hatte Mettlach seine stärkste Phase, doch Steinbach ließ keine zwingende Torchance zu. Tore: 1:0 Michel Campos (11.), 2:0 Lars Weber (22.), 3:0 Michel Campos (25.),

4:0 Lars Weber (89.).

Borussia Neunkirchen – FV Bischmisheim 1:0 (0:0). In einem ausgeglichenen Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten hatte Bischmisheim in der ersten Hälfte die klarste, als Yannick Jungfleisch in der neunten Minute einen Freistoß aus 25 Metern an Lattenkreuz nagelte. Das Tor des Tages für Borussia Neunkirchen erzielte Tim Cullmann mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 16 Metern genau in den Giebel.

Tore: 1:0 Tim Cullmann (50.).

FC Homburg II – FV Schwalbach 1:1 (0:0). In der ersten Hälfte hatten beide Mannschaften gute Chancen zur Führung, unter anderem traf Homburg die Latte. In der 69. Minute erzielte Niklas Doll nach einer schönen Einzelaktion das 1:0 für Homburg. Der FCH versäumte es aber nachzulegen und musste in der Schlussphase den verdienten Ausgleich hinnehmen. Tore: 1:0 Niklas Doll (69.), 1:1 Felix Schreier (84.).

Lukas Hektor vom SV Auersmacher (am Ball) drückte mit zwei Treffern dem Spitzenspiel gegen die SpVgg Quierschied seinen Stempel auf. Foto: Heiko Lehmann