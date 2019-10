Sport : FVE bleibt der Spitzengruppe auf den Fersen

Das Primstaler Duo Steffen Haupenthal und Felix Schröder widmet seine ungeteilte Aufmerksamkeit FVE-Torjäger Murat Adigüzel (vorne) - dank des hart erkämpften 1:0 liegt Eppelborn hinter dem Spitzentrio auf der Lauer. Foto: Thiel Achim/Kerosino

Der FV Eppelborn landet einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Primstal. Jägersburg entscheidet das Topspiel der Saarlandliga für sich.

FV Eppelborn – VfL Primstal 1:0 (1:0). In einem hart umkämpften Spiel gewann Eppelborn nicht unverdient. Das Tor des Tages erzielte Tim Müller in der 30. Minute, der zum 1:0 abstaubte, nachdem Primstals Torhüter Simon Holz einen Schuss von Edin Makelic nur nach vorne abwehren konnte. Der Eppelborner Murat Adigüzel (75.) und Leon Theobald (49.) vom VfL Primstal sahen die rote, FVE-Spieler Albert

Becker (92.) die Ampelkarte. Tore: 1:0 Tim Müller (30.).

TuS Herrensohr – SV Saar 05 Saarbrücken 1:1 (0:0). Mit drei Glanzparaden hielt Schlussmann Marc Birkenbach die 05er in der ersten halben Stunde im Spiel. Erst gegen Ende von Halbzeit eins kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten ihrerseits die Chance zur Führung, doch Simon Ikas konnte auf der Torlinie klären. In der 70. Minute legte Saarbrücken dann durch Tim Wolf nach einer Ecke von Lars Anton vor, doch Manuel Schuck brauchte nur eine Minute, um mit einem satten Schuss zu egalisieren. Schuck verpasste danach noch mit einem Flugkopfball knapp das Tor. Tore: 0:1 Tim Wolf (70.), 1:1 Manuel Schuck (71.).

FSV Jägersburg – SF Köllerbach 2:1 (2:0). Im ersten Abschnitt war Jägersburg die spielbestimmende Mannschaft und führte verdient mit 2:0: In der 35. Minute ließ Ibrahim Zeini nach einem Pass in die Schnittstelle den Köllerbacher Torwart aussteigen, passte zu Tim Schäfer und der traf zum 1:0. Drei Minuten später erhöhte Alexander Schmieden mit einer schönen Direktabnahme auf 2:0. In der zweiten Hälfte agierte Köllerbach druckvoller, doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch Valentin Solovej. Tore: 1:0 Tim Schäfer (35.), 2:0 Alexander Schmieden (38.), 2:1 Valentin Solovej (80.).

SV Hasborn – Borussia Neunkirchen 2:5 (2:2). Hasborn führte bereits nach neun Minuten durch Tore von Tim Roob, auf Zuspiel von Johannes Gemmel, und Fundu Kamu mit 2:0. Innerhalb von sieben Minuten egalisierte die Borussia die Führung, doch bis zur Pause hätte Hasborn erneut vorne liegen müssen. In der zweiten Hälfte hatte Neunkirchen dann mehr vom Spiel – Nyger Marley Hunter sorgte innerhalb von 60 Sekunden mit einem Doppelschlag für die 4:2-Führung. Für die endgültige Entscheidung sorgte Jan Luca Rebmann (76.) auf Zuspiel von Kristof Scherpf. Tore: 1:0 Tim Roob (2.), 2:0 Fundu Kamu (9.), 2:1 Vincenzo Accursio (13.), 2:2 Kamil Czermurzynski (20.), 2:3 Nyger Marley Hunter (48.), 2:4 Nyger Marley Hunter (49.), 2:5 Jan Luca Rebmann (76.).

SV Auersmacher – VfB Dillingen 3:1 (1:1). In der elften Minute brachte Nils Cuccu mit einem Schuss von der Strafraumgrenze Auersmacher in Front. Kurz danach bot sich Dillingen die Chance zum Ausgleich (19.), doch Hassan Srour setzte einen Foulelfmeter neben das Tor. Marius Neumeier machte es besser und traf per Kopfball zum 1:1-Pausenstand. Zehn Minuten vor Schluss ging der SVA durch einen Kopfball von Lucas Hector erneut in Führung und als Dillingen alles nach vorne warf, machte Cuccu (93.) mit dem 3:1 den Sack zu. Tore: 1:0 Nils Cuccu (11.), 1:1 Marius Neumeier (22.), 2:1 Hector (80.), 3:1 Cuccu (90.).

SC Halberg Brebach – 1. FC Reimsbach 4:1 (3:0). Innerhalb von sieben Minuten entschied Brebach das Spiel zu seinen Gunsten: Artur Schneider mit einem Wahnsinnstor vom Strafraumeck genau in den Giebel, erneut Schneider und Rayane Anseur trafen. In der zweiten Hälfte blieb Schneider in der Kabine. Reimsbach verkürzte durch Bartek Kreft, ehe Felix Florsch für den 4:1-Endstand sorgte. Tore: 1:0 Artur Schneider (23.), 2:0 Artur Schneider (28.), 3:0 Rayane Anseur (30.), 3:1 Bartek Kreft (47.), 4:1 Felix Florsch (57., Foulelfmeter).

SV Mettlach – Spvgg. Quierschied 3:1 (2:0). Der verdiente Mettlacher 3:1-Heimsieg wurde überschattet von den schweren Verletzungen der beiden Mettlacher Spieler Patrick Heinz und Xavier Novic. Heinz wurde in der 82. Minute mit einer tiefen Fleischwunde ausgewechselt, Novic erzielte mit dem Schlusspfiff noch das 3:1 und musste dann mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus. Tore: 1:0 Matthias Schäfer (6.), 2:0 Schäfer (35.), 2:1 Patrick Nickels (66.), 3:1 Xavier Novic (90.).

Lukas Hektor vom SV Auersmacher (am Ball) drückte mit zwei Treffern dem Spitzenspiel gegen die SpVgg Quierschied seinen Stempel auf. Foto: Heiko Lehmann