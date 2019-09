Sport : Brebacher Doppelschlag würgt die Borussia ab

Mit vollem Risiko stürzt sich Brebachs Artur Schneider (links) in die unvermeidliche Konfrontation mit Borussen-Kapitän Marco Dahler. Foto: Thomas Wieck

Mit klaren Heimsiegen setzen sich Brebach und Auersmacher an der Spitze der Saarlandliga fest. Rasante Aufholjagd in Schwalbach.

SC Halberg Brebach – Borussia Neunkirchen 3:0 (2:0). Nach der frühen Brebacher Führung, die Marcel Schorr per Kopfball erzielte, kam die Borussia besser ins Spiel. Doch Artur Schneider unmittelbar vor der Pause und Rayane Anseur direkt danach (47.) sorgten für die Entscheidung. Kurz vor Schluss traf Max Demmer noch den Pfosten des Neunkircher Tores. Tore: 1:0 Schorr (4.), 2:0 Schneider (45.), 3:0 Anseur (47.).

SV Hasborn – FSG Ottweiler/Steinbach 1:0 (0:0). Bis zur 76. Minute ließen die abwehrstarken Steinbacher gegen überlegene Hasborner nicht viel zu. Dann luchste der starke Martin Dausch dem Steinbacher Bartosz Klosowski den Ball ab und erzielte das 1:0. In den Schlussminuten kam es knüppeldick für die Gäste: Nach einem Foulspiel sah Michael Stolz (85.) die Ampelkarte. Drei Minuten später kam Torhüter Sascha Seiwert gegen Johannes Gemmel zu spät, brachte ihn zu Fall und sah die rote Karte. Tore: 1:0 Martin Dausch (75.).

SV Auersmacher – 1. FC Reimsbach 4:1 (1:0). Das Spiel begann verspätet, da einige Spieler der Gäste im Stau standen und erst später eingewechselt wurden. Zur Pause führte Auersmacher durch einen Kopfballtreffer von Melvin Heid mit 1:0. In Hälfte zwei sorgte der SVA dann innerhalb von vier Minuten für die Vorentscheidung: Nils Cuccu (54.) per Kopfball und Johannes Britz auf Zuspiel von Cuccu stellten die Weichen für den 4:1-Erfolg. Tore: 1:0 Heid (17.), 2:0 Cuccu (53.), 3:0 Britz (58.), 3:1 Schillo (77.), 4:1 Sonsuz (83.).

SV Mettlach – TuS Herrensohr 5:3 (2:1). Die frühe Mettlacher 2:0-Führung egalisierte Manuel Schuck per Doppelschlag. Unmittelbar nach dem 2:2 in der 49. Minute erzielte Sascha Hermes nach Zuspiel von Alex Eckert das 3:2. Nach einem Foul an Eckert verwandelte Simon Engeldinger (60.) den fälligen Strafstoß zum vorentscheidenden 4:2. Tore: 1:0 Schäfer (1.), 2:0 Ogrodniczek (13.), 2:1 Schuck (38.), 2:2 Schuck (49.), 3:2 Hermes (49.), 4:2 Engeldinger (60., Foulelfmeter), 4:3 Yalcin (71.), 5:3 Eckert (86.).

SF Köllerbach – VfB Dillingen 2:1 (2:0). Valentin Solovej nach einem Pass von Georgios Anastasopoulos in den Rückraum und Sascha Fess, der einen Angriff über die linke Seite abschloss, sorgten für die Köllerbacher Pausenführung. Nach einem Foul an Matthias Krauß, der danach mit einer schweren Schulterverletzung ausgewechselt wurde, verkürzte Niclas Judith (58.) per Strafstoß auf 2:1. Hassan Srour vergab dann noch die Chance zum Ausgleich. Tore: 1:0 Valentin Solovej (18.), 2:0 Sascha Fess (45.), 2:1 Niclas Judith (58., Foulelfmeter).

FSV Jägersburg - VfL Primstal 0:0. Die ersatzgeschwächten Jägersburger und die Gäste aus Primstal trennten sich mit einem leistungsgerechten torlosen Remis. Torchancen gab es auf beiden Seiten – die beste für die Jägersburger ließ kurz vor Ultimo Alexander Schmieden liegen, der an Primstals Torhüter Simon Holz scheiterte.

FV Eppelborn – FC Homburg II 1:0 (0:0). Nach ausgeglichener erster Halbzeit bestimmte zunächst Homburg das Geschehen im zweiten Abschnitt. Zweimal verhinderte FVE-Torhüter Dennis Lißmann die Homburger Führung. Das Tor des Tages erzielte in der 73. Minute Maurice Schwenk, nachdem zuvor Nicolas Jobst die Latte getroffen hatte. Tore: 1:0 Maurice Schwenk (72.).

FV Bischmisheim – Spvgg. Quierschied 1:2 (0:1). Aufsteiger Bischmisheim hat einfach kein Glück. „Ein Remis hätten wir verdient gehabt“, so Trainer Stephan Otte nach der 1:2-Heimniederlage. Eric Fuhr (22.) scheiterte mit einem Elfer an Torhüter Benni Schmitt. Sein Bruder Christoph nagelte einen Freistoß an die Latte. Die Quierschieder Pausenführung durch Lukas Mittermüller egalisierte Dominik Merk (54.). Nach klasse Zuspiel von Mittermüller erzielte Marius Schwartz (67.) das 2:1. Tore: 0:1 Lukas Mittermüller (41.), 1:1 Dominik Merk (54.), 1:2 Marius Schwartz (67.).

Lukas Hektor vom SV Auersmacher (am Ball) drückte mit zwei Treffern dem Spitzenspiel gegen die SpVgg Quierschied seinen Stempel auf. Foto: Heiko Lehmann