Sport : Hasborner Schützenfest pünktlich zur Kirmes

Der Aufsteiger vom Schaumberg fertigt den SV Mettlach in der Saarlandliga mit 6:2 ab. Brebach siegt im Saarbrücker Stadtderby 2:0.

SV Auersmacher – FSG Ottweiler/Steinbach 3:0 (3:0). Bereits nach 120 Sekunden erzielte Nils Cuccu die Auersmacher Führung. Zehn Minuten später erhöhte Yannik Hoffmann per Handelfmeter auf 2:0. Eine Minute vor der Pause wurde Philipp Wunn im Strafraum elfmeterreif efoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Cuccu zum 3:0. Im zweiten Abschnitt, in dem Steinbach noch die Latte traf, verwaltete Auersmacher die sichere Führung. Tore: 1:0 Nils Cuccu (2.), 2:0 Yannik Hoffmann (11., Handelfmeter), 3:0 Nils Cuccu (44., Foulelfmeter).

FC Reimsbach – Borussia Neunkirchen 4:0 (2:0). Der Aufsteiger ging in der neunten Minute durch Dariusz Kudyba in Führung. Sabin Yagremongo erhöhte gegen harmlose Neunkircher auf 2:0 (28.) und sorgte eine Viertelstunde vor Ultimo für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Gian-Luca Buhtz mit einem tollen Distanzschuss. Tore: 1:0 Dariusz Kudyba (9.), 2:0 Sabin Yagremongo Komelo (28.), 3:0 Sabin Yagremongo Komelo (75.), 4:0 Gian-Luca Buhtz (77.).

SC Brebach – SV Saar 05 2:0 (1:0). Im Derby war Saar 05 vor nur 150 Zuschauern im Angriff zu harmlos. Brebach übernahm nach einer Abtastphase die Initiative und ging in der 22. Minute in Führung. Einen Freistoß von Sascha Arand konnte Gästetorhüter Marc Birkenbach noch parieren, gegen den Nachschuss von Achmed Taher war er dann aber machtlos. Für die endgültige Entscheidung sorgte Felix Florsch nach toller Vorarbeit von Marcel Schorr. Tore: 1:0 Achmed Taher (22.), 2:0 Felix Florsch (89.).

FSV Jägersburg – Spvgg. Quierschied 4:1 (1:0). Durch einen sehenswerten Freistoß von Frederic Ehrmann ging Jägersburg in Führung (32.). Nachdem Florian Weber in der 40. Minute die Rote Karte sah, mussten die dezimierten Quierschieder in der 48. Minute das 0:2 hinnehmen. Julian Fernsner verkürzte per Strafstoß auf 1:2, doch in der Schlussphase machte Jägersburg alles klar. Tore: 1:0 Frederic Ehrmann (32.), 2:0 Alexander Schmieden (48.), 2:1 Julian Fernsner (67., Foulelfmeter), 3:1 Alexander Schmieden (80.), 4:1 Tim Schäfer (85.).