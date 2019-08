Sport : Aufsteigerduell geht klar an Rot-Weiß

Im Duell der beiden Aufsteiger lässt Gianluca Forkel (vorne) vom SV Hasborn seinen Bischmisheimer Verfolger Philipp Kuhnen stehen. Foto: Thiel Achim/Achim Thiel

In der Saarlandliga dominiert Hasborn die Gäste aus Bischmisheim deutlich mit 4:1. Trainer Vogtland verliert gegen seinen Ex-Verein.

SV Hasborn – FV Bischmisheim 4:1 (2:0). Hasborn war von Beginn an drückend überlegen. Johannes Gemmel nach Flanke von Steffen Hoffmann und David Quinten, nach einem Querpass, legten die Pausenführung vor. Quinten sorgte dann in der 60. Minute für die Vorentscheidung für Hasborn, das noch einige Torchancen liegen ließ. Tore: 1:0 Johannes Gemmel (15.), 2:0 David Quinten (38.), 3:0 David Quinten (60.), 4:0 Mike Forster (65.), 4:1 Julian Hollinger (69.).

SV Auersmacher – SV Saar 05 0:0. Ein Schuss von Nils Cuccu, der an Saarbrückens Torwart Marc Birkenbach scheiterte, war die einzige nennenswerte Aktion im ersten Abschnitt in einem schwachen Spiel. Viel besser wurde die Partie auch nach der Pause nicht. Wenigstens bekamen die Zuschauer jetzt einige Torchancen zu sehen, doch es blieb beim torlosen Remis.

SC Brebach – SV Mettlach 0:2 (0:0). „Mettlach hat nach der 2:0-Führung gut verteidigt, deshalb haben sie gewonnen“, so Brebachs Trainer Martin Peter. Brebach spielte gut, hatte ein Chancenplus, traf viermal das Aluminium, doch die Mettlacher nutzten ihre Chancen eiskalt - so wie in der 56. Minute Sascha Hermes zum 1:0 und Alexander Eckert (69.), der freistehend zum 2:0 traf. Tore: 0:1 Sascha Hermes (56.), 0:2 Alexander Eckert (69.).

VfL Primstal – FC Homburg II 0:0. In der ersten Hälfte war Homburg spielerisch besser, im Angriff jedoch zu harmlos. Im zweiten Abschnitt hatte zunächst Fabio Castiglione die Chance zur Homburger Führung, nagelte die Kugel aber über das Tor. Danach diktierte Primstal eindeutig das Geschehen und übernahm immer mehr die Initiative. Im Fünf-Minuten-Takt kam die Mannschaft von Andreas Caryot zu guten Torchancen, die aber alle vergeben wurden.

FSV Jägersburg – TuS Herrensohr 3:1 (1:1). Mit einem Seitfallzieher erzielte Tim Schäfer in der 12. Minute die Jägersburger Führung. Doch schon zehn Minuten später egalisierte Christian Schneider per Kopfball - Pausenstand 1:1. Durch ein Eigentor von Marc Hümbert (53.) ging der FSV erneut in Führung. In der 81. Minute sah der Herrensohrer Alexander Otto die Ampelkarte, drei Minuten später machte Florian Steinhauer mit dem 3:1 endgültig alles klar. Tore: 1:0 Tim Schäfer (12.), 1:1 Christian Schneider (22.), 2:1 Marc Hümbert (53., Eigentor), 3:1 Florian Steinhauer (84.).

FC Reimsbach – FSG Ottweiler/Steinbach 1:4 (0:3). Reimsbach fand gut ins Spiel, dennoch erzielte nach einer guten Viertelstunde Lukas Hainer nach einem Pass in den Rücken der Abwehr die Steinbacher Führung. Nach demselben Schema fiel das Tor zum 2:0 sechs Minuten später durch Lars Weber. Hainer erhöhte in der 39. Minute sogar noch auf 3:0 und das Spiel war vorzeitig entschieden. Tore: 0:1 Lukas Hainer (16.), 0:2 Lars Weber (22.), 0:3 Lukas Hainer (39.), 1:3 Bartek Kreft (61.), 1:4 Lars Weber (72.).

Borussia Neunkirchen – VfB Dillingen 3:1 (2:1). Tim Klein (29.) nach Vorarbeit von Kristof Scherpf und Nyger Marley Hunter - erneut kam das Zuspiel von Scherpf - sorgten für die Neunkircher Führung nach 32 Minuten. Drei Minuten vor der Pause verkürzte Niclas Judith. Im zweiten Abschnitt wurde Dillingen stärker, drückte auf den Ausgleich, doch Scherpf machte mit dem 3:1 den Deckel drauf. Tore: 1:0 Tim Klein (29.), 2:0 Nyger Marley Hunter (32.), 2:1 Niclas Judith (42.), 3:1 Kristof Scherpf (75.).

SF Köllerbach – Spvgg. Quierschied 1:0 (0:0). Das Spiel war von der Taktik geprägt, so dass Torchancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte Mangelware blieben. Quierschied, das sehr defensiv agierte, geriet durch einen Kopfballtreffer von Jan Issa in Rückstand. Danach riskierte Quierschied mehr und Köllerbach kam noch zu zwei guten Konterchancen. Tore: 1:0 Jan Issa (70.).

