Sport : Hermes zwingt FSV mit Traumtor in die Knie

Mettlach feiert einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den hoch gehandelten Oberliga-Absteiger. Primstal startet erfolgreich in die Saison.

SV Mettlach – FSV Jägersburg 1:0 (0:0). In einem sehr ausgeglichenen Spiel hatte Mettlach in der 30. Minute die Riesenchance, um in Führung zu gehen. Xavier Novic tauchte völlig frei vor dem Jägersburger Tor auf und drosch den Ball über den Kasten. Das Tor des Tages erzielte in der 55. Minute Sascha Hermes, als er einen Diagonalpass per Direktabnahme ins Tor hämmerte. Kurz vor Schluss vergab Jägersburg bei einem Kopfball die Chance zum 1:1. Tore: 1:0 Sascha Hermes (55.).