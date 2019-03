FV Eppelborn – VfL Primstal 2:1 (1:0). Eine Stunde lang hatte Eppelborn die Partie im Griff und führte verdient mit 2:0. Nach einer Eckball-Hereingabe hatte Nicolas Jobst bereits nach acht Minuten für die Eppelborner Pausenführung gesorgt. Nach Zuspiel von Dominik Strauß erhöhte Maurice Schwenk in der 54. Minute auf 2:0. Drei Minuten später verkürzte Tim Roob per Kopfball auf 1:2 und danach spielte nur noch Primstal. Aber Eppelborns überragender Schlussmann Dennis Lißmann hielt seiner Mannschaft den knappen 2:1-Sieg fest. Tore: 1:0 Nicolas Jobst (8.), 2:0 Maurice Schwenk (54.), 2:1 Tim Roob (57.).

FC Homburg II – SC Brebach 4:5 (1:3). Brebach erwischte einen Blitzstart und führte bereits nach 25 Minuten mit 3:0. Felix Florsch sorgte per Doppelpack, jeweils nach Vorarbeit von Jonas Wilhelmi, für die 2:0-Führung. Kenneth Asante steuerte den dritten Treffer bei. Auf Zuspiel von Christian Lensch verkürzte Joel Ebler zum 1:3-Pausenstand. In der zweiten Hälfte stellte Homburg taktisch um, kam immer wieder bis auf einen Treffer heran, doch Brebach antwortete postwendend mit dem nächsten Tor. Tore: 0:1 Felix Florsch (10.), 0:2 Felix Florsch (24.), 0:3 Kenneth Asante (25.), 1:3 Joel Ebler (34.), 2:3 Gaetano Giordano (62., Foulelfmeter), 2:4 Jonas Wilhelmi (66.), 3:4 Valdrin Dakaj (73.), 3:5 Jonas Wilhelmi (74.), 4:5 Valdrin Dakaj (84..

SV Saar 05 – FSG Ottweiler Steinbach 5:0 (1:0). In der ersten Hälfte tat sich Saarbrücken gegen die sehr defensiv auftretenden Gäste aus Steinbach schwer. Das einzige Tor der 05er im ersten Abschnitt erzielte zehn Minuten vor der Pause David Seibert nach einem Eckball. Im zweiten Durchgang erhöhte Saar 05 die Schlagzahl und zog bis zur 60. Minute auf 4:0 davon. Lars Anton per Elfmeter, erneut Anton und Maximilian Kassel, jeweils auf Zuspiel von Christian, Hertel hatten getroffen. Den 5:0-Schlusspunkt setzte dann Hertel in der 83. Minute. Tore: 1:0 David Seibert (35.), 2:0 Lars Anton (47., Foulelfmeter), 3:0 Lars Anton (55.), 4:0 Maximilian Kassel (60.), 5:0 Christian Hertel (83.).

SF Köllerbach – SF Rehlingen/Fremersdorf 3:0 (0:0). In der ersten Hälfte steckte den Köllerbachern offensichtlich noch das schwere Spiel vom Mittwoch gegen Elversberg in den Knochen. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Valentin Solovej mit einem herrlichen Kopfball die Führung für die Köllerbacher, die in der 65. Minute durch Sascha Fess, der ebenfalls per Kopf traf, das 2:0 nachlegten. In der Schlussminute setzte Yannick Nonnweiler den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand. Tore: 1:0 Valentin Solovej (54.), 2:0 Sascha Fess (65.), 3:0 Yannick Nonnweiler (90.).

SV Elversberg II – Borussia Neunkirchen 2:1 (2:0). Elversberg erwischte die Borussia eiskalt und führte nach zwölf Minuten mit 2:0. Mike Scharwath und Muhamed Alawie waren jeweils nach Eckball-Hereingaben erfolgreich. Elversberg hatte danach mehr Ballbesitz und führte zur Pause verdient. Nach dem Seitenwechsel hatte Neunkirchen mehr vom Spiel, verlangte der SVE alles ab, doch es sollte nur noch zum Anschlusstreffer durch Kevin Saks (79.) nach Vorlage von Daniel Ruschmann reichen. Tore: 1:0 Mike Scharwath (7.), 2:0 Muhamed Alawie (12.), 2:1 Kevin Saks (79.).

Spvgg. Quierschied – SV Auersmacher 2:3 (2:1). In einem sehr intensiv geführten Spiel setzte sich Auersmacher dank einer sehr starken Leistung in Halbzeit zwei am Ende nicht unverdient mit 3:2 durch. Quierschieds Führung, für die Sascha Schaum nach Vorarbeit von Julian Fernsner per Kopf gesorgt hatte (9.), egalisierte Nils Cuccu in der 25. Minute. Kurz vor der Pause brachte Fernsner mit einem direkt verwandelten Freistoß Quierschied erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel avancierte dann der eingewechselte Lucas Hector zum Matchwinner, der mit seinen Kopfballtreffern (68., 86.) Auersmacher den Sieg bescherte. Tore: 1:0 Sascha Schaum (9.), 1:1 Nils Cuccu (25.), 2:1 Julian Fernsner (41.), 2:2 Lucas Hector (68.), 2:3 Lucas Hector (86.).

SV Rohrbach – FC Rastpfuhl 2:1 (0:0). Nach ereignisarmer erster Hälfte sorgten Marc-Kevin Wunn (59.) und Benjamin Schlicker (74.) mit ihren Treffern für die Rohrbacher 2:0-Führung. In der Schlussviertelstunde machte Rastpfuhl gewaltig Druck, doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch Thorsten Heinrich (83.). Tore: 1:0 Marc Kevin Wunn (59.), 2:0 Benjamin Schlicker (74.), 2:1 Thorsten Heinrich (83.).

FOTO: Heiko Lehmann