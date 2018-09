Karatas glänzt mit Sechserpack im Kellerderby

VfL Primstal – FV Eppelborn 0:1 (0:0). Eppelborn war in der ersten halben Stunde klar überlegen, verpasste es allerdings, eine seiner Torchancen zur Führung zu nutzen. Dann wurde die Begegnung zunehmend ausgeglichener. Beide Kontrahenten hatten jetzt ihre Möglichkeiten. Die beste für Eppelborn hatte Maximilian Rupp in der 56. Minute, als er den Ball ans Lattenkreuz nagelte. Der in der 70. Minute eingewechselte Lars Weber avancierte dann zum Matchwinner, als er in der 80. Minute aus kurzer Distanz das Tor des Tages für Eppelborn erzielte. Tore: 0:1 Lars Weber (80.).

FC Rastpfuhl – SV Rohrbach 4:2 (1:2). In der 14. Minute setzte Stefan Kaeding einen Elfmeter an die Querlatte, im direkten Gegenzug brachte Marvin Kempf die Gäste in Führung. Niko Culum sorgte in der 27. Minute für den Ausgleich, doch per direktem Freistoß bescherte Pascal Steinfeld dem SV Rohrbach die 2:1-Pausenführung. In Hälfte zwei zeigte Rastpfuhl ein ganz anderes Gesicht. Ram Jashari glich in der 61. Minute aus und 60 Sekunden später traf Calogero Raia zum 3:2. In der 81. Minute setzte Jashari mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Tore: 0:1 Marvin Kempf (15.), 1:1 Niko Culum (27.), 1:2 Pascal Steinfels (38.), 2:2 Ram Jashari (61.), 3:2 Calogero Raia (62.), 4:2 Ram Jashari (81.).

SV Auersmacher – Spvgg. Quierschied 0:1 (0:0). Nach ausgeglichener erster Halbzeit ohne zwingende Torchancen wurde es nach dem Seitenwechsel etwas lebhafter. In der 54. Minute brachte Marcel Jung die Gäste nach einem weiten Einwurf in Führung. Auersmacher drängte danach auf den Ausgleich. Oliver Bickelmann traf dann den Pfosten und ein Mal reagierte Quierschieds Torhüter Benni Schmitt bei einem Freistoß klasse, so dass es beim knappen 0:1 blieb. Tore: 0:1 Marcel Jung (54.).

FSG Ottweiler- Steinbach – SV Saar 05 2:5 (1:2). Bis zehn Minuten vor Schluss durfte Steinbach gegen Saarbrücken beim Stande von 2:2 auf ein Remis hoffen. Dann schlug der eingewechselte Christian Hertel zwei Mal eiskalt zu. In der Nachspielzeit nutzte Nico Veeck einen Konter zum 5:2 für Saar 05. Tore: 0:1 Carsten Jüptner (16.), 1:1 Lukas Hainer (31.), 1:2 Jodi Daoud (33., Eigentor), 2:2 Eugen Felberg (64.), 2:3 Christian Hertel (80.), 2:4 Christian Hertel (83.), 2:5 Nico Veeck (90.).

Borussia Neunkirchen – SV Elversberg II 2:3 (1:2). In einer hochklassigen Begegnung, in der Neunkirchens Borussen ein leichtes Chancenplus zu verzeichnen hatten, führte Elversberg bis zur 94. Minute mit 2:1. Dann kombiniete sich Borussia über drei, vier Stationen durch, Kevin Saks ließ zwei Elversberger aussteigen und sorgte für den 2:2-Ausgleich. Im direkten Gegenzug kam der Elversberger Tim Steinmetz an den Ball, zog aus 25 Metern ab und traf genau in den Winkel. Tore: 1:0 Kevin Saks (26.), 1:1 Steffen Bohl (45.), 1:2 Israel Suero Fernandez (78.), 2:2 Kevin Saks (90.), 2:3 Tim Steinmetz (90.).

FV Schwalbach – SV Bübingen 10:3 (2:3). Bübingen führte zwischenzeitlich schon mit 3:1, doch im zweiten Durchgang lief bei den Gästen nichts mehr zusammen. Allein Schwalbachs Samed Karatas gelangen sechs Treffer. Bübingen durfte sich bei seinem Torhüter Tom Simmer bedanken, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel. Tore: 0:1 Bashaar Ibrahim-Stiffo (27.), 0:2 Jan Dick (33.), 1:2 Justin Mayan (36., FE), 1:3 Jan Dick (40.), 2:3 Florian Irsch (42.), 3:3 Samed Karatas (46.), 4:3 Samed Karatas (48.), 5:3 Manuel Wollscheit (56.), 6:3 Samed Karatas (58.), 7:3 Samed Karatas (62.), 8:3 Samed Karatas (72.), 9:3 Samed Karatas (74., FE), 10:3 Florian Irsch (79.).

SC Brebach – FC Homburg II 1:1 (0:0). Brebach versäumte es in den ersten 45 Minuten in Führung zu gehen. In der 55. Minute war es dann endlich so weit: Sascha Arand traf für den SC von der Strafraumgrenze aus. Dann wurde der FC Homburg stärker, hatte jedoch auch das nötige Glück, denn der Ausgleich resultierte aus einem Eigentor. In den Schlussminuten versemmelte Homburg noch zwei sehr gute Möglichkeiten. Tore: 1:0 Sascha Arand (55.), 1:1 Dirk Jank (81., Eigentor).

TuS Herrensohr – SV Mettlach 1:1 (1:0). Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden endete die von beiden Seiten sehr intensiv geführte Begegnung. Für die Pausenführung des TuS Herrensohr sorgte Manuel Schuck im Nachschuss (31.). Den verdienten Mettlacher Ausgleich und gleichzeitig Endstand markierte Andre Paulus fünf Minuten vor Schluss mit einer herrlichen Volleyabnahme. Tore: 1:0 Manuel Schuck (31.), 1:1 Andre Paulus (85.).

SF Rehlingen-Fremersdorf – SF Köllerbach 1:1 (1:1). Die Rehlinger Pausenführung, die Jannik Spath nach einer Flanke von Sebastian Kiefer erzielt hatte, war nicht unverdient. In der zweiten Hälfte machte Köllerbach mächtig Druck und kam in der 84. Minute durch Valentin Solovej zum Ausgleich. Tore: 1:0 Jannik Spath (5.), 1:1 Valentin Solovej (84.).

FOTO: Thomas Wieck