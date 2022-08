Fußball : Untergang auf dem eigenen Platz und Eigentor - So liefen die Saarlandliga-Partien am Wochenende

Primstals Max Dewald (rechts) verschafft sich im Zweikampf mit Vincent Boghossian von den Gästen aus Quierschied den nötigen Freiraum. Foto: Thiel Achim/Thiel

VfL Primstal siegt 3:0 in der Saarlandliga gegen die Gäste aus Quierschied. Eppelborn geht auf eigenem Platz mit 0:5 unter. So liefen die Partien der Saarland-Liga

VfL Primstal – Spvgg. Quierschied 3:0 (1:0). Neuzugang Fabio Lanfranco erzielte nach Zuspiel von Pascal Limke vier Minuten vor der Pause das 1:0 für den VfL. Nach dem Seitenwechsel wurde Quierschied stärker, ließ jedoch gute Möglichkeiten aus. Julian Fernsner und Lukas Grünbeck scheiterten an Torwart Simon Holz. Steffen Haupenthal gelang per Bogenlampe aus 25 Metern das 2:0 für den VfL. Mit einer Volleyabnahme erhöhte Haupenthal noch auf 3:0. Tore: 1:0 Fabio Lanfranco (35.), 2:0 Steffen Haupenthal (90.+1.), 3:0

Steffen Haupenthal (90.+3).

SG Mettlach-Merzig – SV Hasborn

2:3 (1:0). Sven Schmitz brachte die Gastgeber nach Zuspiel von Felix Klemmer in Führung. Eine Kombination über Niclas Scholl und Nicolas Küss nach einem SG-Ballverlust führte zum 1:1 durch

Johannes Gemmel. Nach Zuspiel von Paul Konrad tanzte Gemmel in der 81. Minute einen Gegenspieler aus und vollstreckte zum 1:2. Nur 60 Sekunden danach fälschte SG-Akteur Simon Engeldinger eine Hereingabe von Scholl zum 1:3 ins eigene Netz ab, ehe die SG durch Tim Roob verkürzte. Tore: 1:0 Sven Schmitz (35.), 1:1 Johannes Gemmel (54.), 1:2 Johannes Gemmel (81.), 1:3 Simon Engeldinger (82., Eigentor), 2:3 Tim Roob (90.).

SF Köllerbach – FV Schwalbach 4:2 (2:1). Schwalbach ging in Führung, doch Köllerbach kam nach einem Einwurf von Robin Blaser prompt zum Ausgleich. Nur 180 Sekunden danach tankte sich Blaser im Strafraum durch und vollstreckte zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jan Issa nach Zuspiel von Batikan Sonsuz für das 3:1. Der FV verkürzte jedoch postwendend durch Justin Mayan auf 2:3. „Joker“ Manassé Ndombele sorgte schließlich – wieder nach Vorarbeit von Sonsuz – für das 4:2. Tore: 0:1 Kevin Folz (33.), 1:1 Yacine Baizidi (33.), 2:1 Robin Blaser (36.), 3:1 Jan Issa (57.), 3:2 Justin Mayan (59.), 4:2 Ndombele (82.).

FV Eppelborn – SV Saar 05 0:5 (0:1). Eppelborn hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, fing sich aber Sekunden vor der Pause durch einen Schlenzer von Yves Oberhausen das 0:1. Der zweite Durchgang war noch keine zwei Minuten alt, als Oberhausen mit einem Steilpass Hokon Christian Sossah in Szene setzte, der vor dem herausstürmenden FV-

Torwart Dennis Lißmann an den Ball kam – und zum 0:2 einschoss. Bei Eppelborn lief danach gar nichts mehr zusammen. Tore: 0:1 Yves Oberhausen (45.), 0:2 Hokon Christian Sossah (47.), 0:3 Corentin Bund (67.), 0:4 Sossah (90.), 0:5

Maximilian Kassel (90.).

DJK Ballweiler-Wecklingen – SC Brebach 5:0 (2:0). Nach einem Freistoß von Mirco Schwalbach traf Lukas Kohler zum 1:0. Beim 2:0 bediente Pascal Gherram den Torschützen Noureddine El Khadem. Danach hatte Brebach Chancen zum Anschluss – ehe ein Traumtor eine Viertelstunde vor Schluss das 3:0 für den Neuling brachte. Kohler zimmerte eine Schwalbach-Ecke per Direktabnahme in den Winkel. Danach gelang Nico Horn noch ein Doppelpack. Tore: 1:0 Lukas Kohler (22.), 2:0 Noureddine El Khadem (36.), 3:0 Lukas Kohler (75.), 4:0 Nico Horn (82.), 5:0 Nico Horn (85.).

FSG Ottweiler-Steinbach – FC

Rastpfuhl 2:1 (0:0). Die FSG geriet durch einen Kopfball von Fiete Prinz in Rückstand. Per Elfmeter glichen die Gastgeber aus. Rund um diese Szene gab es eine Menge Aufregung. Rastpfuhls Patrick Wöber sah wegen der vorausgegangenen Notbremse rot, Teamkollege Maurice Urnau kassierte eine Zeitstrafe wegen

Meckerns. In der Nachspielzeit spitzelte Benjamin Veith einen Schuss von Dustin Lill mit der Fußspitze zum 2:1 ins Netz. Rastpfuhl traf danach zum vermeintlichen 2:2, doch dem Treffer von Sebastian Lück wurde wegen Abseits die Anerkennung verweigert. Tore: 0:1 Fiete Prinz (57.), 1:1 Louis Cupelli (74., FE),

2:1 Benjamin Veith (90.).

TuS Herrensohr – FC Homburg II 1:3 (0:2). In der 16. Minute gab es nach einem Handspiel von Philipp Gales Elfmeter für die Gäste. Jonas Ercan verwandelte zum 0:1. Nur Augenblicke später sah TuS-Verteidiger Marius Neumeier nach einer Notbremse rot. Der folgende Freistoß klatschte zunächst an die Latte, dann staubte Nyger Hunter zum 0:2 ab. Hunter erzielte auch das 0:3,

ehe der TuS per Freistoß verkürzte.Tore: 0:1 Jonas Ercan (16., Handelfmeter), 0:2 Hunter (20.), 0:3 Hunter (65.), 1:3 Niklas Schiller (78.).

FV Bischmisheim – FV Siersburg

1:2 (1:1). Niklas Basenach verwandelte einen Strafstoß zur frühen Führung für die ersatzgeschwächten Gäste. Fabrizio Simonetta – der in der 77. Minute rot kassierte, weil er sich über eine Zeitstrafe gegen ihn beschwerte – glich in der

30. Minute ebenfalls per Elfer aus. Fünf Minuten nach der Pause

erzielte Neuzugang Jonas Magar nach einer Hereingabe das 2:1 für den FVS. Tore: 0:1 Niklas Basenach (10., FE), 1:1 Fabrizio Simonetta (20., FE), 1:2 Jonas Magar (50.).