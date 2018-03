Skispringer für gemeinsamen Weltcup mit Frauen

Der Ski-Weltverband FIS plant ab kommendem Winter eine Angleichung beider Weltcups, also etwas, was bei Biathleten und Langläufern längst Usus ist. Die Frauen sollten künftig auf den großen Schanzen springen und häufiger gemeinsam mit den Männern antreten, kündigte Renndirektor Walter Hofer in Oslo an. Auch ein gemeinsamer Weltcup in Deutschland sei geplant. Die Frauen um Weltmeisterin Carina Vogt haben für diesen Schritt, der in diesem Sommer von FIS-Komitee und Council endgültig beschlossen werden soll, lange gekämpft.

(dpa)