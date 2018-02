später lesen Saubermänner in bunten Hosen Teilen

pyeongchang (klü) Thomas Ulsrud, Christoffer Svae und Håvard Petersson haben sich gut vorbereitet auf die Spiele in Pyeongchang. Das haben andere Sportler auch, aber bei den norwegischen Curlern schließt die Einstimmung die Wahl der passenden Hosen ein. Seit den Spielen in Vancouver pflegt das Team diese modische Spielerei. Diesmal gingen sie bereits in gepunkteter Clowns-Optik (links, beim 7:5 gegen Südkorea), blumigen Beinkleidern (Mitte, beim 4:7 gegen Kanada) und eigens zum Valentinstag in rosa Herz-Hosen (beim 4:6 gegen Japan) aufs Eis.