später lesen Dallas Saison für Nowitzki nach Knöchel-OP vorzeitig beendet Teilen

Twittern







Für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks ist die Saison in der NBA vorzeitig beendet. Der 39-jährige Würzburger unterzog sich einer kleineren Operation am linken Knöchel. Das teilten die Mavs auf ihrer Homepage mit. Nowitzki kann in den abschließenden drei Spielen der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga nicht mehr dabei sein. Der Power Forward hatte den Texanern bereits am Mittwoch im Auswärtsspiel bei den Orlando Magic (100:105) gefehlt.