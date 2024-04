Fußball Diese Mannschaften treffen im Halbfinale des Saarlandpokals aufeinander

Im anderen Halbfinale trifft am 8. Mai (19 Uhr) der Gewinner der für Dienstag, 30. April, um 19 Uhr angesetzten Viertelfinal-Paarung FC Hertha Wiesbach (Saarlandliga) - 1. FC Saarbrücken (3. Liga) auf Saarlandligist FSV Jägersburg. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in der Geschäftsstelle des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV). Das Finale steigt am 25. Mai.