Hitziges Duell in der Saarlandliga : FV Bischmisheim entscheidet Saarbrücker Derby für sich

Saarbrücken Der FV Bischmisheim hat das Saarbrücker Derby in der Fußball-Saarlandliga beim TuS Herrensohr mit 1:0 gewonnen. Am Ende wurde die Partie richtig hitzig.

Vor 90 Zuschauern hatte der FV Bischmisheim in den ersten Minuten auf dem Kunstrasen in Herrensohr mehr vom Spiel. Doch die Überlegenheit wirkte sich nicht in Tore aus. Als das Spiel danach zu einem müden Geplänkel wurde, klingelte es plötzlich. Christoph Fuhr spielte einen 30-Meter-Flugball genau auf Yannick Atzhorn, der sofort in die Mitte passte. Dort stand Eric Fuhr am zweiten Pfosten frei und drückte den Ball zum 1:0 (15.) über die Bühne. Die verdiente Führung für die Gäste.