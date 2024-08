Sein Konzept wird mit Spannung erwartet Saarbrücken hat einen Klimaanpassungsmanager – so arbeitet der 27-jährige Wissenschaftler

Interview | Saarbrücken · Ein 27-jähriger Wissenschaftler von der Uni Osnabrück schreibt derzeit für die Stadtverwaltung Saarbrücken an einem Klimaanpassungskonzept. Mit Spannung wird erwartet was Jan-Hendrik Jochens im Spätsommer 2025 vorlegen wird. Welche Flächen sollen in Saarbrücken entsiegelt werden, welche Buchenwälder vor der Rodung gerettet werden?

08.08.2024 , 05:00 Uhr

Ein lohnendes Objekt für den städtischen Klimaanpassungsmanager? Viel versiegelte Fläche, viele stehende Autos: Der Parkplatz „Tummelplatz“ im Dreieck Ludwigsgymnasium, Friedrich-List-Berufsschulen und katholisches Privatgymnasium Marienschule in Alt-Saarbrücken. Foto: Robby Lorenz

Von Dan Fischer