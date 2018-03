später lesen Dortmund Reus verlängert bis 2023 bei Borussia Dortmund Teilen

Nationalspieler Marco Reus hat seinen Vertrag bei DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund um vier Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Freitag bekannt. Bislang war der Offensivspieler bis 2019 an den BVB gebunden. "Seit 2012 trage ich das Trikot der Borussia. Ich bin glücklich und stolz, heute verkünden zu können, dass ich es auch weiterhin tragen werde. Dortmund ist meine Heimat, der BVB ist mein Verein", sagte Reus: "Seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, in Schwarz und Gelb aufzulaufen und für diesen Klub zu spielen. Aus tiefster Überzeugung möchte ich mit dieser Unterschrift ein klares Zeichen für die Zukunft setzen."