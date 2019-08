vlno : Rehlingen setzt Ausrufezeichen

SV Ritterstraße – SV Wahlen-Niederlosheim 4:2 (1:1). In einem schwachen Spiel sah es bis kurz vor Schluss nach einem Remis aus. Nach einer taktischen Umstellung traf die Ritterstraße noch zweimal.

FC Riegelsberg – FC Brotdorf 4:1 (3:1). Tobias Klein erzielte per Freistoß die Führung, die Riegelsberg bis zur Pause auf 3:1 ausbaute. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Dennis Kistner mit einem Lupfer. Tore: 1:0 Tobias Klein (11.), 2:0 Tobias Klein (19.), 3:0 Dennis Kistner (24.), 3:1 Edvin Kamber (36.), 4:1 Dennis Kistner (72.).

SC Reisbach – FSV Hemmersdorf 4:1 (2:1). Reisbach ging durch einen Kopfballtreffer von Niklas Wagner in Führung, die Emrah Avan umgehend egalisierte. Danach bestimmte Reisbach das Spiel und gewann am Ende verdient. Tore: 1:0 Niklas Wagner (16.), 1:1 Emrah Avan (20.), 2:1 Christian Houy (33., Foulelfmeter), 3:1 Christian Houy (60.), 4:1 Elias Well (75.).