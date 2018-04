Regionalliga West: Meister muss gegen Südwest-Team ran

Am Rande der Drittliga-Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Karlsruher SC sind die Aufstiegsspiele zur 3. Liga ausgelost worden. Der Meister der Regionalliga West tritt am 24. Mai (Rückspiel am 27. Mai) zuerst zu Hause gegen einen Vertreter der Regionalliga Südwest (Team A) an. Der andere Südwest-Vertreter (Team B) spielt gegen den Meister aus Bayern. Die genaue Zuordnung der zwei Südwest-Teams erfolgt erst bei einer separaten Auslosung nach der Titelentscheidung, um einer möglichen Wettbewerbsverzerrung in der Saisonendphase vorzubeugen. Der Meister der Nord-Staffel trifft auf den Titelträger Nordost.

(dpa)