Radprofi Simon Geschke gibt vor 18. Etappe auf

In der nächsten Saison fährt der 32 Jahre alte Geschke, der 2015 eine Etappe bei der Tour de France gewann, für das BMC-Team.

„Ich wäre stolz gewesen, nach dem Giro und der Tour auch noch die dritte große Länder-Rundfahrt in dieser Saison zu beenden, aber mein Körper ist am Limit“, sagte der Bergspezialist, der auch in der sechsköpfigen deutschen Nationalmannschaft für die Rad-Weltmeisterschaften auf der Straße ab 23. September in Innsbruck steht.

(lt/dpa)