Vogel gibt sich nach Querschnittslähmung kämpferisch

Die querschnittsgelähmte Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat sich von der Anteilnahme an ihrem Schicksal überwältigt gezeigt. „Ich hätte niemals gedacht, dass das so eine Welle schlägt. Das war berührend, das war herzzerreißend und hat mir positive Energie gegeben“, sagte die 27 Jahre alte Sportlerin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. „Ich habe vor Freude geweint, als ich aus dem Koma erwacht bin und gemerkt habe, welche Anteilnahme es auf der ganzen Welt gibt“, sagte Vogel, die sich nach ihrem „Spiegel“-Interview erstmals öffentlich äußerte.

Vogel verbreitete bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt viel Zuversicht. „Was soll ich bedauern? Die Situation ist, wie sie ist. Ich finde definitiv neue Ziele, die ich abarbeiten kann“, sagte Vogel am Mittwoch im Unfallkrankenhaus Berlin, in dem sie seit dem Sturz am 26. Juni Patientin ist.

Sie sei keine Maschine, es habe Momente gegeben, „wo ich lernen musste, Tränen zuzulassen. Aber ich bin auf zwei Rädern genauso wie auf vier Rädern. Ich muss mich nicht verstecken. Ich möchte unabhängig sein“, sagte Vogel, die am kommenden Wochenende erstmals vorübergehend in ihre Erfurter Heimat reisen darf.

„Ich freue mich unheimlich, wieder im eigenen Bett zu liegen, selbst zu kochen, das erste Mal die eigenen Wände zu spüren, allein zu sein mit meinem Lebensgefährten“, sagte Vogel, die bereits erste Reha-Maßnahmen erfolgreich absolviert. Sie sei bereits im Bewegungsbad gewesen und habe ein erstes Rollstuhltraining hinter sich gebracht. „Ich möchte ins Leben zurück und auf möglichst viel Hilfe verzichten“, sagte Vogel.

Vom Traum, mit einem zwölften WM-Titel zur alleinigen Rekordhalterin aufzusteigen, muss sich die frühere Bahnrad-Sprinterin dagegen verabschieden. „Ich weiß, dass ich in meinem Leben nicht mehr selbstständig laufen werde. Das ist Fakt“, sagte Vogel, die ihren Optimismus dennoch nicht verloren hat: „Ich hätte gern den Rekord für mich gehabt. Das ist der Traum, der mir verwehrt bleibt. Aber vielleicht gewinne ich meine zwölfte Goldmedaille einfach woanders.“

Vogel war im Juni beim Training auf der Betonbahn in Cottbus bei voller Geschwindigkeit mit einem niederländischen Fahrer kollidiert, der sich ebenfalls auf der Radrennbahn befand. Eine Kontaktaufnahme des Fahrers oder des niederländischen Verbandes hat es laut Vogel noch nicht gegeben.

(old/dpa)